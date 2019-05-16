В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
Заполярье на сегодняшний день нельзя назвать рекордсменом в области экономики. Наблюдается отток населения, и на Кольской земле уже лет 30 нет активного строительства. Вот и получается, что многие жители Мурманской области вынуждены жить в морально устаревших домах.
И хорошо еще, если речь идет о «хрущевках» 1960-х годов или каменных зданиях довоенной постройки. Но ведь многие северяне до сих пор ютятся в деревянных бараках, и это в 21-м веке! Об этой проблеме хорошо знает как городская, так и региональная власть. Пути ее решения ищутся. В частности, это переселение из ветхого жилья в социальные новостройки или другой доступный жилфонд.
Программа достаточно затратная, но, по счастью, на днях федеральный центр одобрил бюджетные вливания. И немаленькие!
- Согласно одобренной заявке Мурманская область получит из средств фонда ЖКХ 483,02 миллиона рублей. В порядке софинансирования регион добавит 31,02 миллиона. Эти средства будут направлены на переселение 600 человек из 280 аварийных жилых помещений, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
Располагаются все эти 280 старых домов в 7-ми муниципалитетах Кольского полуострова. Итак, пройдемся с юга на север: Умба, Кандалакша, поселок Зеленоборский, Полярные Зори, Мончегорск, Мурманск и Никель. Переселение состоится в ближайшие 2 года, 2019 и 2020. Будем надеяться, что обитатели стареньких «деревяшек» останутся довольны своими новыми квартирами. Так бывает, увы, не всегда.
ИСТОЧНИК KP.RU