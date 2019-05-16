2019-05-16T10:47:01+03:00
Общество

В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ

С лета на осень
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Аналоговое телевещание в Мурманской области задержится еще на пару месяцев.Аналоговое телевещание в Мурманской области задержится еще на пару месяцев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Судьбоносный перелом в индустрии массовых развлечений давно назрел в России. С технической точки зрения мы готовы перейти на новый этап, но некоторому населению, особенно людям пожилым, все еще нужно время. Итог - цифровое телевещание в регионах откладывают раз за разом.

В Мурманской области, например, собирались отключить аналоговый сигнал (служивший верой и правдой свыше 50-ти лет) этим летом. Но вот пришлось в очередной раз скорректировать дату.

- Аналоговое телевещание отключат в Мурманской области не в июне, как планировалось, а осенью, так как Минкомсвязи изменило график отключений. Согласно обновленному плану, переход на цифру в нашем регионе состоится 14 октября, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Оптимисты наверняка порадуются такому решению. Теперь у жителей Кольского севера есть в запасе несколько лишних месяцев, чтобы приобрести плоский телевизор. Ну или, как вариант, недорогую приставку, которая заставит устаревший большой телевизор показывать «цифру».

Не останутся в стороне и отдельные пожилые мурманчане, у кого пенсия невелика, или приходится тратить ее подчистую на еду и лекарства. Их тоже обеспечат «волшебной коробочкой», которая переводит аналог в цифру. Причем, бесплатно.

В мурманской мэрии одаривают приставками всех тех, у кого среднедушевой доход не превышает 30 862 рубля. По состоянию на середину мая 2019 года, поступило уже более 100 заявлений на такую государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок
Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча
Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию
В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ
В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»
В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор
В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах
У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок
В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое
В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя
В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы
В Мурманской области открыли сезон лова семги
В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица
В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции