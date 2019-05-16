В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-16T10:47:01+03:00

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Судьбоносный перелом в индустрии массовых развлечений давно назрел в России. С технической точки зрения мы готовы перейти на новый этап, но некоторому населению, особенно людям пожилым, все еще нужно время. Итог - цифровое телевещание в регионах откладывают раз за разом.

В Мурманской области, например, собирались отключить аналоговый сигнал (служивший верой и правдой свыше 50-ти лет) этим летом. Но вот пришлось в очередной раз скорректировать дату.

- Аналоговое телевещание отключат в Мурманской области не в июне, как планировалось, а осенью, так как Минкомсвязи изменило график отключений. Согласно обновленному плану, переход на цифру в нашем регионе состоится 14 октября, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Оптимисты наверняка порадуются такому решению. Теперь у жителей Кольского севера есть в запасе несколько лишних месяцев, чтобы приобрести плоский телевизор. Ну или, как вариант, недорогую приставку, которая заставит устаревший большой телевизор показывать «цифру».

Не останутся в стороне и отдельные пожилые мурманчане, у кого пенсия невелика, или приходится тратить ее подчистую на еду и лекарства. Их тоже обеспечат «волшебной коробочкой», которая переводит аналог в цифру. Причем, бесплатно.

В мурманской мэрии одаривают приставками всех тех, у кого среднедушевой доход не превышает 30 862 рубля. По состоянию на середину мая 2019 года, поступило уже более 100 заявлений на такую государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU