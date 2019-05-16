В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-16T17:35:52+03:00

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Стойкости духа некоторых четвероногих можно только позавидовать. Вот и желание жить во что бы то ни стало у собаки из Магнетитов, которую зоозащитники окрестили Вегой, настолько огромное, что у пришедших на помощь людей рука не поднялась ее усыпить.

- В Магнетитах у железной дороги лежит собака. Ходит только на передних лапах. По словам местных жителей, задние неподвижны уже около года, - такой пост появился в группе «Добрые руки» - поддержка бездомных животных».

Но «сарафанное» радио быстро доложило о прошлом Веги. Выяснилось, что не так дано ее звали Джесси и она была домашней, а на улице оказалась после неудачной стерилизации. Но теперь Вега в надежных руках. Волонтеры забрали ее из Магнетитов, привезли в Мурманск и показали ветеринарам. Предварительной диагноз: венерическая саркома, старые переломы позвоночника и колена. По словам врача, если бы лечением животного занялись сразу, то таких последствий не было.

Зоозащитники ищут для бедняги передержку, которую в сезон отпусков крайне трудно найти. Желательно, чтобы временный дом находился на первом-втором этажах, поскольку собака отказывается от памперсов и пеленок и в туалет ходит исключительно на улицу.

Если у вас есть желание принять участие в судьбе Веги, смело пишите в соцсетях Елене Гайдуковой.

ИСТОЧНИК KP.RU