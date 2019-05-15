2019-05-15T18:15:26+03:00
Дом. Семья

В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы

Мурзик нашел заботливые руки за сутки
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурзик все 8 лет жил в любви и заботе. Фото: Моногород. КовдорМурзик все 8 лет жил в любви и заботе. Фото: Моногород. Ковдор
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В этом году День Победы был омрачен трагической смертью одного из непосредственных участников Великой Отечественной войны. Жизнь ветерана оборвалась 9 мая, а в судьбе ее любимца - восьмилетнего кота Мурзика - наметился крутой поворот.

- Мурзик - умнейший кот, который жил все эти годы в любви и заботе. К сожалению, его хозяйка - ветеран Великой Отечественной войны - умерла. Родственники приехали из Беларуси, чтобы отдать последние почести, но забрать Мурзика с собой не могут, ведь для оформления документов нужно время. И теперь кот срочно ищет дом, иначе ему грозит улица. Приютите хотя бы на время, - такой пост появился в группе «Моногород. Ковдор».

Объявление появилось вечером 13 мая, а уже через сутки сообщили, что Мурзик нашел дом и о его дальнейшей судьбе можно не беспокоиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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