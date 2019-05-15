2019-05-15T16:17:10+03:00
Общество

В Мурманской области открыли сезон лова семги

Рыбак Александр Зимин нахлыстом поймал 20-килограммового лосося [фото]
Анна СТЕПАНОВА
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С 15 мая разрешен лицензионный лов атлантического лосося на двух рыбопромысловых участках «Кола 1» и «Кола 2».С 15 мая разрешен лицензионный лов атлантического лосося на двух рыбопромысловых участках «Кола 1» и «Кола 2».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сезон лицензионного лова семги в Мурманской области официально открыт. Правда, пока только на участках «Кола-1» и «Кола-2», которые расположены в Молочном и Шонгуе. Добытчики первых трофеев уже похвастались своим уловом. Так, мурманчанин Александр Зимин нахлыстом поймал 20-килограммовую рыбу. Произошло это радостное событие на участке «Кола-1», где 15 мая торжественно открыли сезон.

Еще 5 мест станут доступны для лова в конце мая - начале июля. Со списком лицензионных пунктов можно ознакомиться на сайте мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

На снимке друг Зимина вместе с трофеем рыбака. Фото: vk.com/fishing51.

На снимке друг Зимина вместе с трофеем рыбака. Фото: vk.com/fishing51.

– Время открытия лицензионных пунктов может измениться из-за погодных условий. Обращаем также внимание рыбаков, что на участках Кола-3 и Кица лов семги проводится только по принципу «поймал-отпустил», – сообщили в филиале.

Напомним, в 2018 году сезон был открыт до середины сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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