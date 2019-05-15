2019-05-16T08:38:23+03:00
Дом. Семья

У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок

Огромный малыш плавал вокруг лодки и под ней, а потом уплыл [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Малыш описал несколько кругов вокруг лодки и удалился. Фото: Павел БабаевМалыш описал несколько кругов вокруг лодки и удалился. Фото: Павел Бабаев
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Даже если вы не заядлый рыбак, то съездить на морскую прогулку по Баренцеву морю все равно стоит. Живописные виды и общительные млекопитающие оставят у вас незабываемые впечатления.

Рыбаки с большой радостью встречают китов, и те иногда даже сопровождают лодки какое-то время. Очередная встреча с этими красивыми животными у мыса Цып-Наволок попала на видео.

- Мы ловили треску недалеко от полуострова Рыбачий, когда появился этот китенок. Он сделал несколько кругов вокруг нашей лодки, потом пару раз проплыл под ней и минут через пять удалился, - рассказывает житель Молочного Павел Бабаев.

Китенок впечатлил рыбаков своими внушительными размерами, но вот приблизиться к людям для более тесного контакта так и не осмелился. По словам Павла, китов в Баренцевом море много, но так близко подплывают далеко не все.

Маленький китенок заинтересовался лодкой мурманских рыбаков.Видео: Павел Бабаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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