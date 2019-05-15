В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица

15 Май 15:43 2019-05-15T15:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

История, которая произошла в Кандалакшском доме-интернате для престарелых и инвалидов, больше похожа на сюжет триллера, чем на правду. На следующий день после Дня Победы одну из постоялиц центра нашли мертвой. Женщина свела счеты с жизнью.

- 10 мая в туалете дома-интерната было найдено тело женщины 1937 года рождения. По данному факту начата процессуальная проверка, в ходе которой ведется опрос родственников погибшей и сотрудников учреждения. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Как сообщил источник «КП», погибшая прожила в доме-интернате всего четыре дня после того, как освободилась из исправительной колонии, где отбывала наказание за убийство. Увы, жизнь на свободе оказалась для нее непосильной ношей.

ИСТОЧНИК KP.RU