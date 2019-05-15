Города Мурманской области украсят лучшие эскизы студентов
Ни для кого не секрет, что заполярные города своей серостью не радуют взгляд. Чтобы разнообразить урбанистические пейзажи Кольского полуострова, в Мурманской области решили художественно расписать городские пространства по лучшим эскизам студентов.
- На конкурс «Арт-город» было представлено 45 работ: проекты фасадной росписи, эскизы росписи малой городской застройки, световые инсталляции, тематическое оформление ограждений и трансформаторных подстанций. Все они отражают богатство природы Кольского края, - рассказывают в правительстве Мурманской области.
Одна из работ принадлежит студентки Мурманского колледжа искусств Александре Серовой. Девушка предложила расписать здание воскресной школы в Коле.
- Я представила работу «Кола во времени» - панорама города в прошлом, настоящем и будущем. В центре композиции - храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Если администрация Колы одобрит, буду рада попробовать себя в монументальной живописи, - отмечает Александра.
Работы ребят оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные заполярные художники, преподаватели и специалисты в области дизайна и архитектуры. Они выбрали 17 победителей. Теперь дело за северянами.
Выставка с лучшими эскизами совсем скоро откроется в одном из торговых центров Мурманска и уже люди выберут, какие из проектов достойны воплощения в жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU