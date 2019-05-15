Города Мурманской области украсят лучшие эскизы студентов

15 Май 14:47 2019-05-16T08:20:32+03:00

Если проект Александры Серовой получит поддержку, что скоро такая красота появится на фасаде воскресной школы в Коле. Фото: Правительство Мурманской области

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Ни для кого не секрет, что заполярные города своей серостью не радуют взгляд. Чтобы разнообразить урбанистические пейзажи Кольского полуострова, в Мурманской области решили художественно расписать городские пространства по лучшим эскизам студентов.

- На конкурс «Арт-город» было представлено 45 работ: проекты фасадной росписи, эскизы росписи малой городской застройки, световые инсталляции, тематическое оформление ограждений и трансформаторных подстанций. Все они отражают богатство природы Кольского края, - рассказывают в правительстве Мурманской области.

Одна из работ принадлежит студентки Мурманского колледжа искусств Александре Серовой. Девушка предложила расписать здание воскресной школы в Коле.

- Я представила работу «Кола во времени» - панорама города в прошлом, настоящем и будущем. В центре композиции - храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Если администрация Колы одобрит, буду рада попробовать себя в монументальной живописи, - отмечает Александра.

Работы ребят оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные заполярные художники, преподаватели и специалисты в области дизайна и архитектуры. Они выбрали 17 победителей. Теперь дело за северянами.

Выставка с лучшими эскизами совсем скоро откроется в одном из торговых центров Мурманска и уже люди выберут, какие из проектов достойны воплощения в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU