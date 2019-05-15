В Шонгуе разбирают смытый паводком понтонный мост

15 Май 13:49 2019-05-15T13:49:27+03:00

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В августе 2017 года в поселке Шонгуй произошло частичное обрушение моста через реку Кола, признанного аварийным еще в 2014-м. Реакция местных жителей не заставила себя долго ждать.

Со своей проблемой они решили обратиться напрямую к президенту, вывесив плакат с двумя простыми предложениями «Нужен мост. Путин, помоги». И им помогли. В ноябре 2017-го в рамках учений военнослужащие возвели понтонный мост, который уплыл из-за весеннего паводка в апреле 2019 года. То есть всего пару недель назад.

Фото: Александр Пейт.

Сейчас специалисты приступили к разбору его оставшихся частей. Фотографии с места работ были опубликованы в социальной сети ночью 15 мая.

– Администрации Кильдинстроя поручено проработать возможность расселения жителей трех частных домов с левой стороны поселка. При этом продолжается и разработка проектно-сметной документации необходимой для восстановления стационарного моста в Шонгуе. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено порядка 4,5 миллионов рублей. Сейчас проект проходит госэкспертизу, – сообщили в пресс-службе администрации Кольского района.

Напомним, уже бывший командующий Северным флотом поручил достать металлическую конструкцию, которую смыло паводком, из реки. Далее военным предстоит разобрать малый мост, провести его дефектацию и ремонт до середины мая.

ИСТОЧНИК KP.RU