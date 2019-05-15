В Североморске запретили сайты, которые продвигают АУЕ в массы

15 Май 14:10 2019-05-15T14:10:28+03:00

В Мурманской области отслеживают и блокируют сайты с запрещенными материалами. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Людмила ШЕКА

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По мнению психологов, криминальная культура всегда была привлекательной для несовершеннолетних. Всему виной желание нарушить запрет и повзрослеть. Да и общая атмосфера секретности, вместе с культом силы, увлекает ребят.

Недавно в России приняли нашумевший закон по поводу молодежного движения АУЕ. Согласно ему, запрещается продвигать криминальные ценности в интернете. В прокуратуре Североморска, похоже, ревностно следят за исполнением данного закона. На днях там поделились отчетом об очередной победе над пропагандистами, которые посягают на детскую психику.

Найдено сразу два «ауешных» сайта, где полицию чихвостят почем зря, а преступников, наоборот, возносят на геройский Олимп.

- Поскольку данная информация является запрещенной и направлена на формирование в сознании детей негативных стереотипов поведения, прокуратура города Североморск обратилась с заявлениями в Октябрьский районный суд Мурманска о признании указанной информации запрещенной на территории России, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Сайты заблокировали через суд. Теперь при загрузке этих интернет-страничек мы увидим, разве что, грустный смайлик в браузере.

ИСТОЧНИК KP.RU