Мурманский лицей подключается к системе иностранного бакалавриата

15 Май 12:54 2019-05-15T13:08:07+03:00

Мурманский международный лицей будет отвечать своему названию на 100%. Новая система бакалавриата упростит для юных мурманчан поступление в зарубежные (и свои) ВУЗы. Фото: citymurmansk.ru

Кроме того, на территории образовательного учреждения, которое расположено на улице Беринга, оборудуют новую пешеходную зону

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Так уж складывается жизнь, что самая амбициозная молодежь Заполярья стремится переехать в Москву или вовсе - за границу. Многие, наверное, всплакнут, что Мурманская область расстается с лучшими кадрами, но самим ребятам такой переезд обычно идет на пользу. Зарплата, саморазвитие, высокий социальный статус - все это обещает нам учеба в столичных и международных вузах.

Уникальный шанс получат и ребята из мурманского международного лицея. Для них будут открыты двери Оксфорда, Кембриджа, Саламанки, МГУ и других ведущих университетов.

- В ближайшее время будет принята концепция развития учреждения, главной целью которой станет вступление лицея в систему международного бакалавриата. Это станет важным шагом на пути к мировым образовательным стандартам и даст нашим выпускникам конкурентные преимущества при поступлении в ведущие вузы, - заметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Воплощение в жизнь амбициозных планов - это, конечно, здорово, но и про насущные проблемы забывать не стоит.

Международному лицею необходим ремонт, чтобы он действительно вписывался в свой новый высокий статус. В частности, сейчас решается вопрос о пешеходных дорожках, которые нужно реконструировать. Чтобы те не пересекались с автомобильной дорогой.

Не помешает «подтянуть» и лицо лицея, его фасад, чтобы тот соответствовал западным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU