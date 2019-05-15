2019-05-15T10:55:56+03:00
Дом. Семья

В Мурманске кота в переноске выставили на площадку для выгула собак

К счастью, волонтеры оказались быстрее почуявших легкую добычу псов
Елена МОЛОДЦОВА
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Этого красавца хозяева бросили в месте выгула собак в переноске. Фото: Юлия РекалоЭтого красавца хозяева бросили в месте выгула собак в переноске. Фото: Юлия Рекало
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Наступил сезон отпусков, а значит, под угрозой оказалась благополучная жизнь многих домашних животных. Северяне устремляются в теплые края, а некогда любимых питомцев просто выставляют на улицу – девать их больше некуда. Вот она горькая правда жизни!

- Нам позвонил мужчина, который пошел гулять с собаками в малую Долину Уюта, и рассказал, что обнаружил посередине пустыря переноску с котом внутри. Скажу честно, оставить мурлыку здесь в корзинке на хлипеньких застежках – обречь его на верную смерть: пушистика либо порвут собаки, с которыми жители окрестных домов сюда приходят гулять, либо он сам выберется из убежища и затеряется где-то городе, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Волонтеры успели вовремя. Внутри переноски оказался красавец-кот с колтунами по спине, который прибывал в сильном стрессе. К тому же, по характеру он оказался не из храбрецов. Теперь зоозащитники ищут для нового подопечного временный дом. Если у вас есть желание приютить котейку, звоните Юлии Рекало по телефону 8-964-683-01-30 или пишите в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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