Посреди Мурманска поймали ондатру

15 Май 08:55 2019-05-15T08:55:19+03:00

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Пушистый зверек так похожий на крысу в столице Заполярья не редкий гость. Год назад ондатру видели на Жилстрое, а теперь поймали у торгового центра «Северное Нагорное». О необычном зверьке, который увязался за мурманчанами, руководителю приюта для бездомных животных Оксане Анчишкиной сообщила молодая пара.

- Ондатра никуда от них не уходила и даже обняла ботинок мужчины и дала себя погладить. А вот когда его решили поймать курткой, зверь воспротивился и рванул к Якорному переулку. Ребята за ним, а тут и я подъехала. Зажали зверя в уголок около подъезда, я подставила кошачью переноску и тихонько дверцей задвинула крысеныша внутрь, - рассказывает Оксана Львовна. – Через полчаса малыша заселили в клетку с сеном, водой и едой, и в минуту он заснул. На дикого совершенно не похож, поэтому в природу выпускать боимся.

Зоозащитница попросила совета у знатоков, как устроить судьбу ондатры. Северяне живо откликнулись. Одни прислали видео с рекомендациями по уходу за мускусной крысой в неволе. У других было противоположное мнение.

- Ее надо выпустить в любой водоем подальше от города, и она сама разберется, как ей дальше быть. Ондатры часто приходят по весне к домам, - поделилась опытом Алина Свибович. - Года два назад мы так же спасали такую милашку. Мои собаки обнаружили ее в подвале дома в куче мусора. Вызвали спасателей, которые отвезли ее к реке и выпустили. Она улизнула моментом.

Желающие поучаствовать в судьбе животного, могут связаться с Оксаной Львовной по телефону 8-921-271-93-93.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/708758" frameborder="0"></iframe> В Мурманске на парковке поймали ондатру.Дикий зверек пробрался на оживленную парковку в Мурманске и увязался за молодой парой. Те вызвали зоозащитников, и теперь судьбой ондатры занимаются профессионалы. Автор: Оксана Анчишкина! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU