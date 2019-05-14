Чтобы сыграть свадьбу, парень из Кандалакши украл все сбережения 83-летней бабушки

14 Май 18:26 2019-05-14T18:28:35+03:00

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Говорят, что уважение к пожилым людям - основа цивилизованного общества. Но в современных российских реалиях не все придерживаются этого правила. В Мурманской области молодой человек до нитки обобрал старушку, чтобы удовлетворить свои меркантильные интересы.

Аморальный поступок житель Кандалакши совершил отнюдь не стихийно. К ограблению 83-летней пенсионерки парень тщательно подготовился.

Молодой человек часто навещал свою бабушку, и в один прекрасный день «добросовестный внук» обратил внимание на соседнюю дверь в подъезде. За ней, как он знал, проживала еще одна немолодая северянка. Присмотревшись, 19 летний парень увидел ключ, торчащий из замочной скважины, и взял это на примету.

Недавно парень решил жениться, но денег на пышный банкет не нашлось. Тогда-то юный северянин и решил воспользоваться «золотым ключиком», который забывчивая пенсионерка оставляет в замке. А вдруг у бабушки найдутся пенсионные накопления?

Реальность превзошла самые смелые фантазии. Проникнув в чужую квартиру в отсутствие хозяйки, парень наткнулся на тайник. Там лежали все сбережения пенсионерки в отечественной и иностранной валюте: около 160-ти тысяч рублей. Юноша забрал деньги и был таков.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяли следы рук и обуви. Были опрошены соседи потерпевшей и возможные очевидцы преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вора нашли, ему грозит до 6-ти лет колонии. Но вернуть все деньги целиком не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU