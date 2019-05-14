2019-05-14T17:28:56+03:00
Происшествия

В Мурманске «по горячим следам» взяли пиромана, который поджег внедорожник Honda CR-V

29-летний парень подпалил чужую машину из чувства мести и причинил ущерб в 250 тысяч рублей
Иван ПЕТРОВ
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Сгоревший в Мурманске внедорожник потребует настолько дорогостоящего восстановления, что уж проще купить новый. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской областиСгоревший в Мурманске внедорожник потребует настолько дорогостоящего восстановления, что уж проще купить новый. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области
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Совсем недавно заполярная Фемида рассчиталась с преступником из областного центра. Мужчина уничтожал чужие гаражи. Северянин каждый раз действовал по одной и той же схеме - оставлял у ворот горючую смесь, провоцируя пожар.

Незадачливого мстителя упрятали в колонию, но похоже у него нашелся верный последователь, который расправляется с чужими транспортными средствами.

В минувшую пятницу, 10 мая, в Мурманске подожгли дорогой внедорожник Honda CR-V. Несмотря на мощный пожар, механика транспортного средства уцелела, равно как и двигатель.

Необратимо пострадал только салон: ущерб составил 250 тысяч рублей. Небольшим утешением для хозяин машины стал тот факт, что поджигателя (уж простите за каламбур) нашли «по горячим следам».

- В ходе проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска выявлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель областного центра, ранее судимый за совершение преступления имущественного характера, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Как оказалось, мужчина крупно поссорился со владельцем дорогой иномарки, вот и решил отомстить - воспользовался горючей смесью для поджога. На время следственных мероприятий 29-летнего мурманчанина отправили в следственный изолятор.

Но уже в ближайшее время пироман рискует переехать из Мурманска в места не столь отдаленные, причем, надолго. За поджог дают до 5-ти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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