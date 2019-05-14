В Мурманске «по горячим следам» взяли пиромана, который поджег внедорожник Honda CR-V
Совсем недавно заполярная Фемида рассчиталась с преступником из областного центра. Мужчина уничтожал чужие гаражи. Северянин каждый раз действовал по одной и той же схеме - оставлял у ворот горючую смесь, провоцируя пожар.
Незадачливого мстителя упрятали в колонию, но похоже у него нашелся верный последователь, который расправляется с чужими транспортными средствами.
В минувшую пятницу, 10 мая, в Мурманске подожгли дорогой внедорожник Honda CR-V. Несмотря на мощный пожар, механика транспортного средства уцелела, равно как и двигатель.
Необратимо пострадал только салон: ущерб составил 250 тысяч рублей. Небольшим утешением для хозяин машины стал тот факт, что поджигателя (уж простите за каламбур) нашли «по горячим следам».
- В ходе проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска выявлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель областного центра, ранее судимый за совершение преступления имущественного характера, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.
Как оказалось, мужчина крупно поссорился со владельцем дорогой иномарки, вот и решил отомстить - воспользовался горючей смесью для поджога. На время следственных мероприятий 29-летнего мурманчанина отправили в следственный изолятор.
Но уже в ближайшее время пироман рискует переехать из Мурманска в места не столь отдаленные, причем, надолго. За поджог дают до 5-ти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU