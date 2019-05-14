2019-05-14T15:36:58+03:00
Экономика

В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

С 1 апреля он равен 16 476 рублям
Светлана УФИМЦЕВА
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В Заполярье установлен новый прожиточный минимум.В Заполярье установлен новый прожиточный минимум.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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В начале мая Мурманскстат опубликовал данные, согласно которым более 93 тысяч жителей нашего региона в 2018 году получали меньше прожиточного минимума. Это почти 12% от численности населения!

Сегодня же стало известно, что постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. С 1 апреля 2019 года величина минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 16 476 рублей, для трудоспособного населения – 17 134 рубля, для пенсионеров – 13 693, а для детей – 16 542 рубля.

Напомним, самый большой показатель был установлен в Заполярье в 1995 год, но в области тогда жило 1 066 924 человека, а не 753 557 (как в 2018 году).

СПРАВКА «КП»

Прожиточный минимум включает в себя три группы товаров и услуг:

- продукты питания (минимальная потребительская корзина);

- непродовольственные товары и услуги (одежда, обувь, билеты на транспорт, стрижка и т. д.);

- обязательные сборы и платежи (налоги, «коммуналка»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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