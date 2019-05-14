В Мурманске госпитализировали пешехода, сбитого возле областной больницы

14 Май 15:16 2019-05-14T15:26:25+03:00

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Возле главного медицинского учреждения Заполярья бывает небезопасно. Как бы абсурдно это ни звучало. Все дело в том, что на участке нередко случаются аварии. Связано это, видимо, с плохо организованной системой пешеходных переходов и большим разворотным кольцом. Вот и сегодня, 14 мая, возле мурманской областной больницы сбили мужчину. О подробностях ДТП нам сообщили в дорожной полиции.

- Примерно в 12:37, в районе дома №53 на проспекте Кирова, водитель KIA Rio, двигаясь со стороны проспекта Ленина в сторону разворотного кольца, совершил наезд на мужчину. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Удар оказался такой силы, что пострадавший упал на асфальт и какое-то время лежал плашмя, потирая ушибленные места. Скорая прибыла быстро (благо, больница в 2-х шагах) и северянина доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья в настоящий момент уточняется.

Как сообщили очевидцы, сбивший пешехода автомобиль принадлежит службе такси. Однако первоначальные сведения из соцсети о том, что за рулем KIA сидела молодая женщина, не нашли своего подтверждения. В действительности водителем оказался мужчина, предположительно, гастарбайтер.

ИСТОЧНИК KP.RU