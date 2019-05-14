В Мурманске загорелось «кладбище автомобилей» возле пункта металлолома
«Петушинка» - один из труднодоступных кварталов заполярной столицы, хотя находится в 2-х шагах от центра. Добраться сюда пешком - целое приключение. К счастью, сотрудники МЧС всегда выдвигаются на место ЧП на служебном транспорте.
Как раз сегодня утром, 14 мая, пожарные выехали на «петушинку» по срочному вызову. В Мурманске произошло возгорание на улице Подгорной. Источник открытого горения находился около 2-этажного здания, где собирают металлолом.
Комментарий от мурманских пожарных на момент написания материала был недоступен. Но телефонный разговор с сотрудниками предприятия помог разобраться в причинах произошедшего.
- Возле пункта приема металлолома находится участок, где складируются старые машины. Восстановлению они уже не подлежат, так что их нужно было разрезать на запчасти. Человек попытался сделать это, но что-то не получилось, и в результате случилось возгорание. Никто не пострадал, пожарные за 15 минут все потушили, - пояснили «КП» в пункте приема металлолома на улице Подгорной.
Со стороны здания валил сильный дым, который заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Один из них, мурманчанин Михаил Чичков, снял происшествие на видео и выложил в соцсеть, в результате чего и стало известно о пожаре.
В Мурманске горело кладбище автомобилей.Автор: Михаил Чичков
ИСТОЧНИК KP.RU