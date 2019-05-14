2019-05-14T13:52:19+03:00
Происшествия

В Мурманске загорелось «кладбище автомобилей» возле пункта металлолома

Небольшой пожар произошел на улице Подгорной [видео]
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске на улице Подгорной произошел небольшой пожар возле местного предприятия. Фото: Михаил ЧичковВ Мурманске на улице Подгорной произошел небольшой пожар возле местного предприятия. Фото: Михаил Чичков
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«Петушинка» - один из труднодоступных кварталов заполярной столицы, хотя находится в 2-х шагах от центра. Добраться сюда пешком - целое приключение. К счастью, сотрудники МЧС всегда выдвигаются на место ЧП на служебном транспорте.

Как раз сегодня утром, 14 мая, пожарные выехали на «петушинку» по срочному вызову. В Мурманске произошло возгорание на улице Подгорной. Источник открытого горения находился около 2-этажного здания, где собирают металлолом.

Комментарий от мурманских пожарных на момент написания материала был недоступен. Но телефонный разговор с сотрудниками предприятия помог разобраться в причинах произошедшего.

- Возле пункта приема металлолома находится участок, где складируются старые машины. Восстановлению они уже не подлежат, так что их нужно было разрезать на запчасти. Человек попытался сделать это, но что-то не получилось, и в результате случилось возгорание. Никто не пострадал, пожарные за 15 минут все потушили, - пояснили «КП» в пункте приема металлолома на улице Подгорной.

Со стороны здания валил сильный дым, который заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Один из них, мурманчанин Михаил Чичков, снял происшествие на видео и выложил в соцсеть, в результате чего и стало известно о пожаре.

В Мурманске горело кладбище автомобилей.Автор: Михаил Чичков

ИСТОЧНИК KP.RU

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