В Мурманске меняется движение транспорта в связи с ремонтом остановки на Морской

14 Май 11:51 2019-05-14T12:09:11+03:00

В Мурманске летом будут реконструировать автобусные остановки. Появится новая и на данном участке в районе улицы Морской. Фото: yandex.ru/maps

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Одним слишком холодно, другим - тесно, а третьим (хулиганам, очевидно) хочется разбить стекла и намалевать граффити. Новые остановочные комплексы в столице Заполярья понравились не всем северянам. Мнения разделились, но всем не угодишь, так что градостроительный процесс продолжается. Вот уже 5 лет в Мурманске меняют остановки общественного транспорта.

Наконец дошла очередь и до Морской улицы, а точнее, участка в районе дома №9, около взрослой поликлиники. Местные жители давно ждали этой реконструкции.

- В связи с производством работ по устройству остановки общественного транспорта планируется ограничить движение всех видов транспорта на 3 метра по ширине проезжей части улицы, - сообщается в пресс-службе мурманской мэрии.

Касается это лишь восточного направления автомобильной магистрали. Движение в указанном секторе Морской улицы будет ограничено начиная с 20 мая 2019 года и до самого окончания лета, 31 августа. Подобные мероприятия по замене автобусной остановки запланированы также в районе улицы Карла Либкнехта, около дома №29.

Движение ограничат, как и в случае с улицей Морской, в восточном направлении. Обозначенный временной период, впрочем, гораздо меньше: с 20 мая по 28 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU