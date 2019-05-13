Под Кандалакшей мужчина с ружьем угрожал прохожим на улице

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-13T16:40:13+03:00

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Долгие выходные дни сыграли злую шутку с жителем Мурманской области. Во время праздников мужчина слишком добросовестно «принимал на грудь». В результате, будучи «под градусом», решился на криминальную выходку. Житель поселка Зеленоборский под Кандалакшей выбрался на улицу с огнестрельным оружием в руках. И ладно бы просто прогуливался и дышал свежим воздухом, так ведь нет...

- По словам очевидцев, мужчина передвигался по улице Заводская с охотничьим ружьем, размахивая им в разные стороны, направляя оружие на людей и автомобили, угрожая окружающим убийством, - извещает пресс-служба УМВД Мурманской области.

Впрочем, «заряженным» оказался только сам дебошир - алкогольными напитками. В стволе его оружия на самом деле патронов не было, и позже оперативники узнают об этом в ходе допроса. Вот только прохожие такой информацией не владели. Какого страха натерпелись люди, когда на них «смотрел» ствол охотничьего ружья калибра 16 миллиметров, остается лишь догадываться.

Вскоре после задержания мужчины всплыла еще одна пикантная деталь. Выяснилось, что серийный номер на ружье оказался сточенным, а это значит, что охотничий ствол находился на нелегальном положении. На вопрос откуда взялось оружие, северянин блеснул классическим ответом: «нашел».

В настоящий момент 31-летний житель поселка Зеленоборский находится под подпиской о не выезде. За угрозу убийством мужчина рискует «схлопотать» до 2-х лет колонии. Кстати, ранее северянин уже попадался. В том числе, по тяжкой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU