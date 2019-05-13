Ирландия пытается отсудить нефтяной танкер из Мурманска за 200 миллионов евро

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-13T16:52:26+03:00

Неужели, танкер за 200 миллионов евро действительно ошвартовался в мурманском Росляково? Фото: Georgis Tsampazis (marinetraffic.com)

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Что общего между родиной Святого Патрика и Кольским полуостровом? Очень мало! Тысячи километров разделяют теплую Ирландию и промерзшую насквозь Мурманскую область.

А все-таки, точки соприкосновения у нас есть. Но пока что пролегают они в судебной сфере и выглядят не слишком позитивно. На днях в арбитражном суде Мурманской области рассматривали интересное и необычное дело. Ирландская компания «VTB Commodities Trading» (ВТБ Коммодитис Трейдинг) пыталась отсудить у Заполярья большой танкер.

По мнению иностранцев, судно «Polar Rock» (Полярная cкала) сейчас в мурманском районе Росляково. На борту - дорогущий нефтегазовый груз, стоимостью порядка 200 миллионов евро. Принадлежит все это добро тюменской компании, но та (опять же, по мнению ирландцев) грубо нарушила контракт с кельтскими партнерами. Поэтому танкер нужно отдать Ирландии со всем своим содержимым.

Чтобы добиться своего, иностранцы подали исковое заявление в мурманский арбитраж 7 мая, но заполярные судьи отклонили его. И вот почему...

- По общему правилу иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения ответчика, - сообщается в электронном отчете мурманского арбитражного суда.

Получается, иностранные бизнесмены должны были обратиться в арбитраж Тюменской области. Засомневались судьи и в том, что танкер вообще находится в Росляково. Ирландия ссылается на данные сайта «Marine Traffic». Ресурс, конечно, очень респектабельный, но все-таки для Фемиды это не доказательство.

ИСТОЧНИК KP.RU