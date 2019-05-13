Михаил Павлов пригласил в Кандалакшу Федора Конюхова

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-13T11:46:48+03:00

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За одиночным переходом знаменитого русского путешественника Федора Конюхова на весельной лодке через Тихий океан с замиранием сердца следила вся страна. 154 дня посреди самого большого на Земле водоема - этот поступок достоин уважения. Восхитил он и главу Кандалакшского района Михаила Павлова.

- Просто дух захватывает от очередного человеческого подвига Федора Конюхова. Он в одиночку через океан пересек полмира и обогнул мыс Горн - «кладбище кораблей». Почти полгода в пути, более 10 тысяч километров за кормой, один на один с самыми дикими штормами - это фантастика, - написал на своей странице в соцсетях Павлов. - Уважаемый Федор Филиппович, сил и здоровья! Уверен, что пройти через «пасть Дьявола» Вам помог Бог, пусть он и дальше всегда будет с вами! И разрешите от имени жителей Кандалакши и всего Кандалакшского района пригласить Вас в гости. Этот приезд будет большой честью для колыбели Кольского поморья!

А для тех, кто не совсем понимает, какое отношение легендарный путешественник имеет к Мурманской области, Михаил Сергеевич добавил:

- Он из России, но и для Кольского края сделал много. Например, памятник Николаю Чудотворцу изготовлен по его эскизу и открыт с его участием. И я очень хотел бы, чтобы он приехал в Кандалакшу. Это было бы здорово!

Остается надеяться, что Федор Конюхов примет приглашение северян и почтит их своим визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU