Тела всех погибших рейса Москва - Мурманск в «Шереметьево» опознаны

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-13T11:28:09+03:00

5 мая в 18.02 лайнер авиакомпании «Аэрофлот» рейса SU1492 вылетел из Москвы, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться в аэропорт. Фото: REUTERS

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Спустя девять дней после трагедии, которая произошла в международном аэропорту «Шереметьево», следователям удалось опознать тела всех погибших.

- Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений, - сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой источник в экстренных службах.

Напомним, Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс Москва – Мурманск, с 78 пассажирами на борту совершил жесткую посадку и загорелся. В результате ЧП 41 человек погиб.

Изначально следователи говорили о том, что на опознание жертв авиакатастрофы понадобится месяц, но эксперты справились раньше. Тем не менее, когда родные получат возможность проститься с жертвами этой страшной трагедии и захоронить останки не уточняется.

Сегодня в Мурманске в соборе Спаса на водах состоялась панихида по погибшим. В церковь пришли десятки людей, а возле здания дежурили врачи и психологи МЧС.

Авиакатастрофа унесла жизни 26 жителей Заполярья.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU