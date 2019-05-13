Тела всех погибших рейса Москва - Мурманск в «Шереметьево» опознаны
Спустя девять дней после трагедии, которая произошла в международном аэропорту «Шереметьево», следователям удалось опознать тела всех погибших.
- Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений, - сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой источник в экстренных службах.
Напомним, Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс Москва – Мурманск, с 78 пассажирами на борту совершил жесткую посадку и загорелся. В результате ЧП 41 человек погиб.
Изначально следователи говорили о том, что на опознание жертв авиакатастрофы понадобится месяц, но эксперты справились раньше. Тем не менее, когда родные получат возможность проститься с жертвами этой страшной трагедии и захоронить останки не уточняется.
Сегодня в Мурманске в соборе Спаса на водах состоялась панихида по погибшим. В церковь пришли десятки людей, а возле здания дежурили врачи и психологи МЧС.
Авиакатастрофа унесла жизни 26 жителей Заполярья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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