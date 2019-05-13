2019-05-13T10:17:04+03:00
Происшествия

В Мурманске спасают щенка с оторванной лапой

Малышку нашли на железнодорожных путях волонтеры
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Малышки предстоит операция и долгое восстановление, но жить она будет. Фото: "Добрые руки"Малышки предстоит операция и долгое восстановление, но жить она будет. Фото: "Добрые руки"
Изменить размер текста:

Сердце начинает щемить, когда понимаешь, через что пришлось пройти маленьком щенку, найденному в столице Заполярья зоозащитниками. Крошку обнаружили утром 12 мая.

- Щенка со страшной травмой нашли на железнодорожных путях. Задняя лапа оторвана до бедра и висит на коже. Травма старая, и как малышка ее получила неизвестно, - рассказывает Елена Токмачева, администратор группы «Добрые руки» - поддержка бездомных животных». – Щенок живет на улице, и, если не оказать помощь, будет медленно умирать.

Подписчики отговорили волонтеров от, на первый взгляд, более гуманного решения усыпить беднягу, мол, животное уже перенесло столько боли и страшных мук, что за его жизнь стоит побороться. Волонтеры отвезли кроху в ветклинику.

- У щенка сильное повреждение на месте оторванной лапы, даже отсутствуют внешние половые органы. Из-за воспаления повышена температура, сдан анализ крови. Пока необходимо стабилизировать состояние собаки, обработать рану и нужны капельницы. А дальше ее ждет операция по удалению отмерших тканей и пластика, - говорит Елена Токмачева.

Пока помочь малышке можно только финансово, переведя посильную сумму на карту Сбербанка 4276 4100 1168 9395, привязанную к номеру телефона 8-900-934-03-58 Анны Викторовны Румянцевой, финансового директора «Добрых рук» с пометкой «Щенку без лапы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирландия пытаются отсудить нефтяной танкер из Мурманска за 200 миллионов евро
В Мурманске в малой Долине Уюта планируют создать парк
В Териберке мойва сама идет на берег, провоцируя массовый лов
Михаил Павлов пригласил в Кандалакшу Федора Конюхова
Тела всех погибших рейса Москва - Мурманск в «Шереметьево» опознаны
В Мурманской области огонь уничтожил «дом на колесах» - пострадал хозяин
В Апатитах девушки нашли и пронесли до конца «Бессмертного полка» потерянный портрет ветерана
Мурманчан просят подписать петицию в поддержку восстановления Успенской церкви в Кондопоге
Под Кировском северяне встретили медвежонка
На Нижнеростинском шоссе в Мурманске BMW перевернулся после столкновения с Mercedes
Воскресенье в Мурманске может стать рекордно теплым
Появилось самое полное видео катастрофы в Шереметьево, где погибли жители Мурманской области
Житель Кандалакши в результате майских праздников потерял зубы за 100 тысяч рублей
Под Мурманском молодые лоси гуляют по автомобильной трассе
В лесах Мурманской области начался пожароопасный сезон
Мурманский центр оформления выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево начал свою работу
Чтобы потушить пожар в Куропте, МЧС пришлось задействовать поезд
В Мурманск пришла очередная волна массовых эвакуаций
В Мурманске спасают собаку, окунувшуюся с головой в мазут
На улице Челюскинцев в Мурманске встали троллейбусы
"Сборная Снежногорска" собирает команду поддержки для новой игры в Высшей Лиге
Мурманские танцоры сразятся за кубки и медали «Юности Заполярья»