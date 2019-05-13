В Мурманске спасают щенка с оторванной лапой

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-13T10:17:04+03:00

Малышки предстоит операция и долгое восстановление, но жить она будет. Фото: "Добрые руки"

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Сердце начинает щемить, когда понимаешь, через что пришлось пройти маленьком щенку, найденному в столице Заполярья зоозащитниками. Крошку обнаружили утром 12 мая.

- Щенка со страшной травмой нашли на железнодорожных путях. Задняя лапа оторвана до бедра и висит на коже. Травма старая, и как малышка ее получила неизвестно, - рассказывает Елена Токмачева, администратор группы «Добрые руки» - поддержка бездомных животных». – Щенок живет на улице, и, если не оказать помощь, будет медленно умирать.

Подписчики отговорили волонтеров от, на первый взгляд, более гуманного решения усыпить беднягу, мол, животное уже перенесло столько боли и страшных мук, что за его жизнь стоит побороться. Волонтеры отвезли кроху в ветклинику.

- У щенка сильное повреждение на месте оторванной лапы, даже отсутствуют внешние половые органы. Из-за воспаления повышена температура, сдан анализ крови. Пока необходимо стабилизировать состояние собаки, обработать рану и нужны капельницы. А дальше ее ждет операция по удалению отмерших тканей и пластика, - говорит Елена Токмачева.

Пока помочь малышке можно только финансово, переведя посильную сумму на карту Сбербанка 4276 4100 1168 9395, привязанную к номеру телефона 8-900-934-03-58 Анны Викторовны Румянцевой, финансового директора «Добрых рук» с пометкой «Щенку без лапы».

ИСТОЧНИК KP.RU