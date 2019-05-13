2019-05-13T09:32:53+03:00
Общество

В Апатитах девушки нашли и пронесли до конца «Бессмертного полка» потерянный портрет ветерана

А теперь они ищут женщину, с чьего штендера отклеилась фотография
Елена МОЛОДЦОВА
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Потерянное фото незнакомого ветерана девушки пронесли до конца шествия. Фото: Подслушано АпатитыПотерянное фото незнакомого ветерана девушки пронесли до конца шествия. Фото: Подслушано Апатиты
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Кто бы что бы не говорил, но память о подвиге наших дедов и прадедов впитана каждым из нас с молоком матери и вряд ли умрет когда-нибудь. Эту аксиому своим поступком доказали две юных жительницы Апатитов на шествии «Бессмертного полка» 9 мая.

У женщин, участвовавшей в параде Победы, со штендера отклеилась фотография ветерана. Северянка сразу и не заметила потерю, зато упавший портрет героя попался на глаза двум юным апатитчанкам.

- Моя подруга нашла фотографию, она валялась на земле. Мы подобрали ее и несли до конца «Бессмертного полка». Подруга положила фотографию на цветы у памятной стелы около кинотеатра «Полярный», не выбрасывать же, - рассказала об инциденте 16-летняя Таня Савинова.

Владелицу пропажи просят забрать портрет. Наверняка, расстроенная женщина так и сделает, как только узнает, где ее ждет дорогое сердцу фото ветерана. А девушки своим поступком еще раз доказали, что память о Великой Отечественной войне жива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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