Мурманчан просят подписать петицию в поддержку восстановления Успенской церкви в Кондопоге

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-13T08:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

За тем, как полыхал памятник деревянной архитектуры XVIII века в Кондопоге в августе прошлого года, с замиранием сердца следила вся страна. Каждый надеялся, что уникальную Успенскую церковь удастся спасти, но огонь оказался сильнее. Спустя почти год резервист Народного Ополчения Севастополя Павел Федоров создал петицию «Просим начать работы по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге», адресованную премьер-министру России Дмитрию Медведеву, патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и главе республики Карелия Артуру Парфенчикову.

- Мы просим вас повлиять на ход реставрации сгоревшей Успенской церкви и восстановить одну из архитектурных «жемчужин» российского Севера. Храм был построен в 1774 году и представлял значительную историко-культурную ценность, как памятник деревянного зодчества. О ценности духовной можно рассуждать долго. Важно лишь одно: храм был уникальным! В результате пожара, случившегося в августе 2018 года, от оригинальной конструкции здания осталось лишь 5 %, однако мы уверены, что Успенскую церковь можно и нужно возродить. Искренне просим Вас взять дело под личный контроль! – вкратце излагает свою просьбу Павел Федоров.

Петицию, под которой оставили свои подписи уже больше 1200 человек, 15 мая автор намерен передать Дмитрию Медведеву. Павел Федоров призывает всех неравнодушных принять участие в добром деле и подписать его обращение к премьер-министру. Мурманчане могут оставить свой голос здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU