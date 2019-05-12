Под Кировском северяне встретили медвежонка

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-12T15:17:02+03:00

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Весна – время не только потепления, но и пробуждения всей природы. В том числе ее опасных представителей. Так, не за горами то время, когда из берлог начнут выбираться медведи. А, судя по видео, опубликованному в одной из групп «ВКонтакте» эта пора уже настала.

- Мишаня! – обращается к косолапому автор ролика. – Это еще совсем маленький медвежонок, поэтому он вряд ли гуляет один. Ребят, мы сейчас едем по дороге на Расвучоррский рудник, поэтому если вы сейчас где-то рядом гуляете, то будьте осторожны.

Молодой хищник, кажется, сам испугался тех, кто его увидел. После обращения к нему он сразу убежал в сторону леса. Вероятнее всего, там находятся его сородичи. И быть осторожными действительно необходимо – местные жители сообщают также о том, что видели следы в еще одном районе Кировска – на Куэльпорре. Также ни в коем случае нельзя подкармливать медведей – именно такие действия являются одной из причин, по которой хищники выходят к людям.

Возле дороги под Кировском бродит медвежонок.Видео: Миша Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU