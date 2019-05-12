2019-05-12T13:40:55+03:00
Происшествия

На Нижнеростинском шоссе в Мурманске BMW перевернулся после столкновения с Mercedes

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: vk.com/murmanskgroupФото: vk.com/murmanskgroup
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Два люксовых автомобиля на одной почти пустой дороге. Нередко в таких ситуациях водители решаются померяться лошадиными силами своих "ласточек" и вступают в гонку. Именно в этом северяне в социальных сетях заподозрили тех, кто был за рулем BMW и Mercedes, устроивших аварию в Мурманске.

- 11 мая 2019 года в 17.13 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП по адресу: город Мурманск, Нижнеростинское шоссе, в 500 метрах от железнодорожного переезда. Произошло столкновении двух легковых автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области. – Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий ДТП.

Спасатели осмотрели место ДТП и обеспечили безопасность его участников. По сообщениям очевидцев, в пятничном ДТП на Нижней Росте, как эту дорогу называют местные жители, никто не пострадал. Несмотря на то, что BMW перевернулся после столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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