2019-05-12T12:21:48+03:00
Общество

Воскресенье в Мурманске может стать рекордно теплым

Температура воздуха в Заполярье достигнет 20 градусов
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Кстати, в ближайшее время в столице Заполярья вновь должны заработать фонтаны.Кстати, в ближайшее время в столице Заполярья вновь должны заработать фонтаны.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Солнечное 9 мая и праздничные дни после него – настоящий подарок от небесной канцелярии для всех северян. Столбики термометров по всей Мурманской области упорно ползут вверх, ненароком напоминая жителям региона об аномально жарком лете-2018. Вчерашний день, 11 мая, уже чуть было не побил температурный рекорд, но именно предыдущий год помешал ему это сделать это. У сегодня есть другой конкурент – 12 мая 1963 года, когда в Мурманске отметили +21,5.

Тем не менее, это воскресенье может стать рекордно теплым в этом году.

- 12 мая в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный сильный. Температура воздуха +13+20°, - сообщает мурманский гидрометцентр.

А ему вторят синоптики из группы в «ВКонтакте» «Погода в Мурманске».

- Грозы по области будут, вопрос в том, попадет ли Мурманск под раздачу и доживет ли что-то из КДО с ледяным ветерком под брюхом, - объясняют специалисты. - Разворот ветра на южный во второй половине дня значительно подкинет температуру вверх, по идее должны отмечать первый жаркий день в году, пробив отметку в +20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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