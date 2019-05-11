Появилось самое полное видео катастрофы в Шереметьево, где погибли жители Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-11T15:34:14+03:00

Второй удар о землю оказался роковым для самолета "Москва-Мурманск". После него вспыхнул огонь... Фото: vk.com/airmoments

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Большинство современных россиян всегда носит при себе смартфон. И снимает ролики даже в случае стихийного бедствия. С точки зрения безопасности жизнедеятельности так, наверное, делать не стоит. Но зато благодаря таким отважным операторам появляются уникальные вещественные доказательства.

Запись одного из выживших пассажиров рейса «Москва-Мурманск» скорее всего приобщат к материалам дела. Она поможет разобраться в настоящих причинах трагедии. Той самой, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево и унесла жизни 26 жителей Заполярья и еще 15-ти пассажиров из других регионов.

На видео, опубликованном в группе «Авиация, небо и самолеты» запечатлено долгое парение лайнера. Затем - сильный удар о посадочную полосу аэродрома. И, наконец, жадные языки пламени сквозь иллюминатор. Мы слышим панические крики пассажиров, восклицания «горим! горим!» и чей-то громкий призыв отправляться «на выход».

В ходе обсуждения видеоролика в соцсети большинство пользователей пришли к выводу, что официальная причина трагедии верна. Сломавшиеся при жесткой посадке шасси нарушили работу двигателя и повредили бензобак, что и привело к молниеносному пожару.

Подписчиков группы смутил «черный экран» на отметке 1:35, который держится пару секунд. Исходя из этого некоторые предположили, что вся запись - подделка, которую склеили из видеоряда прежних катастроф.

Автор видео, впрочем, пояснил, что у него выбило смартфон из руки, настолько жестким оказался первый удар самолета о землю, и какое-то время съемка не велась.

ИСТОЧНИК KP.RU