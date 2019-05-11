Житель Кандалакши в результате майских праздников потерял зубы за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-11T14:49:06+03:00

Как сообщают пользователи соцсети, мужчина ввязался в драку, где ему и повредили дорогие протезы

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В этом году многие россияне получили неожиданные весенние каникулы. Если собрать воедино все выходные дни, получится, что жители страны отгуляли почти неделю. С одной стороны, здорово, а с другой, некоторых продолжительные праздники выбивают из колеи. В буквальном смысле...

Жителю Мурманской области во время празднования майских торжеств выбили зубы. Больше всего огорчает в этой истории, что протезы стоили неслыханно дорого по меркам Мурманской области. Подробности этой острой во всех смыслах истории всплыли в одном из пабликов соцсети.

- По словам пострадавшего, ничего не предвещало конфликта. Молодые люди, отмечавшие праздник и уже расходившиеся, случайно пересеклись с представителем другой «тусовки». «Чужака» поздравили с Днем Победы, после чего тот внезапно кинулся с кулаками на одного из мужчин, - сообщается в группе «Кандалакша-онлайн».

Один из ударов серьезно повредил потерпевшему зубные протезы. Несмотря на это, пострадавший сумел внятно изложить свою версию случившегося полицейским, которые вскоре прибыли на место по вызову. По словам искалеченного жителя Кандлакши, зубные протезы в свое время стоили ему порядка 100 тысяч рублей.

Если рассматривать эту версию всерьез, то речь идет о настоящей немецкой металлокерамике. Пользователи соцсети, впрочем, подвергают сомнению такое заявление: в Мурманской области, дескать, негде приобрести столь дорогие протезы. Остается непонятной и причина агрессивной вспышки. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU