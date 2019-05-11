В лесах Мурманской области начался пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-11T11:44:24+03:00

В отдельных муниципалитетах Мурманской области уже с 13 мая запрещено разводить костры на природе во избежание лесных пожаров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Прошлое лето стало поистине разрушительным для природных фондов Кольского полуострова. Сотни гектаров заполярной тундры выгорели подчистую. В 2018 году Мурманскую область захлестнули рекордные лесные пожары. Будем надеяться, что в этом году ситуация не повториться. Готовиться к этому стихийному бедствию начали загодя.

Пожароопасный сезон в этом году стартует как никогда рано. Мурманская область уже вступает в данный период, так сказать, «повышенной боевой готовности», и спасатели будут стоять на страже природных ресурсов. Правда, пока что речь идет не обо всех муниципалитетах Заполярья, а только о флотской столице. Об этом стало известно в ходе заседания местной администрации.

- Заслушав информацию начальника отдела по делам ГО И ЧС Алексея Боргомотова и начальника пожарно-спасательного гарнизона Алексея Порфирьева комиссия решила: c 13 мая установить начало пожароопасного периода на территории ЗАТО Североморск на 2019 год; запретить на весь период пожароопасного сезона разводить костры в хвойных молодняках, - извещает портал «Severlife» со ссылкой на администрацию города Североморска.

Кроме того, нельзя будет зажигать огонь на участках с пожухлой прошлогодней травой - она вспыхивает просто с ужасающей скоростью. Запрещаются также костры в районе торфяников, ведь горят они очень долго, так что тушение превращается в настоящую каторгу.

Среди других участков, которые вошли в запретный список, перечислены просеки с уже сваленными деревьями и районы с поврежденным лесным фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU