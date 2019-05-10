Мурманский центр оформления выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево начал свою работу

10 Май 21:34 2019-05-11T02:00:31+03:00

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В столице Заполярья началось оформление выплат пострадавшим и родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, когда при экстренной посадке произошло возгорание самолета Sukhoi Superjet.

– Первые выплаты получили 17 человек, и процесс отработки документов продолжается. Каких-либо сложностей, связанных с оформлением документов, на данный момент нет. Возникающие вопросы оперативно решаются в тесном содействии со страховыми компаниями, «Аэрофлотом», пенсионным фондом, – рассказал после очередного заседания штаба врио губернатора Мурманской области.

Центр оформления выплат размещен в самом центре Мурманска, в здании правительства на проспекте Ленина, 75. Его работа организована без выходных и праздников, на месте присутствуют представители всех необходимых ведомств, включая работников ЗАГСа и медиков. К сожалению, были случаи, когда родным погибших становилось плохо.

Все ответственные службы разместились в одном здании.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Работать будем с 10 утра и до последнего посетителя, а справки, как и говорилось раньше, выдаются без госпошлин, – заверила журналистов вице-губернатор Оксана Демченко.

Если родственники не хотят обращаться в центр, то кураторы, закрепленные за каждой семьей, привозят пакет документов для подписания на дом. Это стало возможно после принятия решения о том, что выплаты будут производиться без ожидания свидетельств о смерти.

Напомним, 26 человек из числа погибших 5 мая были жителями Мурманской области. Для выплаты компенсаций из областного бюджета выделили 27 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU