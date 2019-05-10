Чтобы потушить пожар в Куропте, МЧС пришлось задействовать поезд

10 Май 20:03 2019-05-10T23:03:02+03:00

Жители Ковдора сообщили, что дым был виден даже из окон их домов. Фото: МЧС России по Мурманской области.

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Выходные - это не только период активного отдыха граждан, но и усиленные дежурства пожарных и спасателей, которые в этот период работают над обеспечением безопасности северян.

Сегодня, 8 мая, поступил сигнал о масштабном пожаре в поселке Куропта. Жители Ковдора сообщили в соцсетях, что дым был виден даже из окон их домов.

– На место происшествия в Ковдорский район незамедлительно прибыли экстренные службы из Кандалакши, Ковдора и Енского. К работам также был привлечен пожарный поезд. Возгорание произошло на 7 близлежащих объектах, из которых 4 - это нежилые постройки, еще 2 сарайных помещения и дача. Угрозы здоровью людей не было, – рассказали «КП» пресс-службе МЧС России по Мурманской области. – Проверка по факту случившегося продолжается.

Специалистам удалось локализовать пожар, исключив массовое распространение огня. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU