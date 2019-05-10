Мурманские танцоры сразятся за кубки и медали «Юности Заполярья»

10 Май 12:29 2019-05-10T23:39:43+03:00

Ча-ча-ча, полька, латина и не только! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно чемпионат проходит в конце сезона и собирает более 100 пар участников

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Месяцы подготовки ради этого момента. Выступления, когда надо показать все свое мастерство.

Завтра, 11 мая, в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится чемпионат среди спортсменов танцевально-спортивных клубов Мурманской области. Программа турнира «Юность Заполярья» начнется в 11.00 и будет состоять из 4 отделений.

– Традиционно чемпионат проходит в конце танцевального сезона и собирает более 100 пар. В это время участники находятся на пике подготовленности, поэтому все они постараются максимально хорошо выступить, продемонстрировать уровень исполнительского мастерства, – рассказали в «Лапландии».

В этом году заявлено 126 пар. Награды турнира в европейской и латиноамериканской программах разыграют юные представители 15 клубов из Мурманска, Апатитов, Гаджиево, Полярного, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Приходите поддержать ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU