2019-05-10T23:39:43+03:00
Спорт

Мурманские танцоры сразятся за кубки и медали «Юности Заполярья»

Традиционно чемпионат проходит в конце сезона и собирает более 100 пар участников
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Ча-ча-ча, полька, латина и не только!Ча-ча-ча, полька, латина и не только!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Месяцы подготовки ради этого момента. Выступления, когда надо показать все свое мастерство.

Завтра, 11 мая, в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится чемпионат среди спортсменов танцевально-спортивных клубов Мурманской области. Программа турнира «Юность Заполярья» начнется в 11.00 и будет состоять из 4 отделений.

– Традиционно чемпионат проходит в конце танцевального сезона и собирает более 100 пар. В это время участники находятся на пике подготовленности, поэтому все они постараются максимально хорошо выступить, продемонстрировать уровень исполнительского мастерства, – рассказали в «Лапландии».

В этом году заявлено 126 пар. Награды турнира в европейской и латиноамериканской программах разыграют юные представители 15 клубов из Мурманска, Апатитов, Гаджиево, Полярного, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Приходите поддержать ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманский центр оформления выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево начал свою работу
Чтобы потушить пожар в Куропте, МЧС пришлось задействовать поезд
В Мурманск пришла очередная волна массовых эвакуаций
В Мурманске спасают собаку, окунувшуюся с головой в мазут
На улице Челюскинцев в Мурманске встали троллейбусы
"Сборная Снежногорска" собирает команду поддержки для новой игры в Высшей Лиге
Мурманские подростки спели «Катюшу» в маршрутке
Две за одну ночь: в Мурманске горели автомобили
В Мурманске белка забралась на высоту 7 этажа
В Мурманске и Мончегорске прошел авиапарад
Лариса Круглова провела «Урок здоровья» для мурманских нахимовцев
Возле Росляково столкнулись Renault-Duster и Range-Rover: двое погибли
Грузинский город Кутаиси соболезнует Мурманской области в связи с трагедией в «Шереметьево»
Кировчан и гостей города просят выстроиться в яркую алую звезду и спеть «День Победы»
Мурманский грабитель вломился в квартиру пенсионера, когда тот открывал дверь
В Кировске лиса приходит в бар у горнолыжного курорта
93 тысячи жителей Мурманской области находятся за порогом бедности
В Мурманске может появиться проспект Победы
В Кандалакшский заповедник прилетели журавли
В центре Мурманска частично обрушился фасад жилого дома
В Коле на площади установили новый светофор
В Апатитах дотла сгорела баня на базе отдыха «Экостровская»
В Мурманской области подешевел куриный суп с вермишелью
Николай Евменов назначен новым главнокомандующим ВМФ России
Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»
Мурманский коллекционер ограбил 20 гаражей благодаря интернету и собирал замки как трофеи