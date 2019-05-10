2019-05-10T12:08:45+03:00
Происшествия

Две за одну ночь: в Мурманске горели автомобили

Одна иномарка выгорела полностью, случившееся сняли на видео
Анна СТЕПАНОВА
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Около дома № 5 на улице Сафонова авто выгорело полностью. Фото: vk.com/murmansk_dtp.Около дома № 5 на улице Сафонова авто выгорело полностью. Фото: vk.com/murmansk_dtp.
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Сегодняшняя ночь не оставила без работы пожарные расчеты, к счастью, обошлось без пострадавших. Дело в том, что 10 мая в разных районах Мурманска сгорело сразу несколько автомобилей. Первая информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы «01» уже в 00.38.

– В обоих случаях причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. В результате пожара возле дома № 3 на улице Сивко обгорела передняя часть автомобиля. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, – рассказали подробности в пресс-службе МЧС.

Другой пожар, случившийся в 2.36 на улице Сафонова около дома № 5, очевидцы запечатлели на видео. На кадрах видно, что автомобиль выгорел полностью, а у рядом стоящей машины повреждено лакокрасочное покрытие по левой стороне. На место происшествия также выезжало одно подразделение.

В Мурманске 10 мая сгорел автомобиль.Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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