Возле Росляково столкнулись Renault-Duster и Range-Rover: двое погибли

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-09T12:48:20+03:00

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Вчерашний день, 8 мая, завершился на трагической ноте. Около 22.30 в районе 8 километра автоподъезда к Североморску произошла серьезная авария – столкнулись Renault-Duster и Range-Rover. На место сразу же выехали тревожные службы, однако двоих спасти не удалось.

– 19-летний водитель и 20-летний пассажир Renault от полученных травм скончались на месте. Еще до приезда бригады «скорой медицинской помощи». Другой участник происшествия, 41-летний водитель Range-Rover с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, – рассказала «КП» заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД работали на месте аварии до поздней ночи, теперь им предстоит установить все обстоятельства произошедшего на участке дороги между Росляково и КПП в ЗАТО Североморск.

ИСТОЧНИК KP.RU