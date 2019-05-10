"Сборная Снежногорска" собирает команду поддержки для новой игры в Высшей Лиге
Первые шаги для "Сборной Снежногорска" в Высшей Лиге сделаны. Благодаря международному фестивалю "КиВиН-2019" команда из Мурманской области попала на Первый канал, а потом по итогам 1/8 финала прошла в четверть финал.
Новая игра ждет северян 23 мая. И к ней уже вовсю готовятся. Например, уже собирают группу поддержки, которая будет присутствовать в Центральном академическом театре Российской армии, своими глазами увидит выступление наших квнщиков и будет за них болеть.
Места в группе поддержке уже занимают. Напоминаем, условия участия в ней: болельщики сами оплачивают дорогу до столицы и обратно, проживание, а также билеты (их можно купить со скидкой).
Узнать подробности можно в группе "Сборной Снежногорска" в "ВКонтакте".
23 мая северяне сыграют с командами: "Так-то" (Красноярск), "Селивановы" (Ульяновск), "Волжане – СамГТУ" (Самара) и "НАТЕ" (станица Брюховецкая).
ИСТОЧНИК KP.RU
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