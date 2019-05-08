Грузинский город Кутаиси соболезнует Мурманской области в связи с трагедией в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-08T18:34:45+03:00

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Глубокий 3-дневный траур погрузил в подавленность многих жителей Заполярья. В каждом районе Кольского полуострова нашлись люди, чьи родственники погибли во время рокового рейса SU №1492: Печенга, Ковдор, Кандалакша, Снежногорск, Оленегорск, Мурманск...

Но мы скорбим не в одиночестве. Во многих странах бывшего СНГ выражают свои соболезнования в связи со страшным пожаром. Пожаром, который случился 5 мая на пассажирском лайнере «Москва-Мурманск» и погубил 41 пассажира (26 из них - жители Мурманской области).

Одно из самых выразительных соболезнований поступило из Грузии. Сегодня в редакцию газеты «Комсомольская правда - Мурманск» пришло послание с памятным адресом. Жители южного города Кутаиси поддерживают северян и разделяют боль нашей утраты.

- Шокированы известием о гибели мурманчан в авиакатастрофе. Шлем родным и близким погибших, горожанам Мурманска и области глубокое соболезнование. Скорбим вместе с вами. В эти тяжелые минуты для всех мурманчан мы рядом с вами. Память о погибших и в наших сердцах сохранится на долгие годы, - пишет 8 мая житель Кутаиси Шота Чхеидзе.

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В свое время Шота Сергеевич проживал в столице Заполярья и теперь глубоко убежден, что «бывших мурманчан не бывает». Выражают свое сочувствие и другие жители грузинского Кутаиси: С. Микеладзе, Г. Микеладзе, М. Сванидзе, М. Григолая. П. Григолая. М. Девадзе, Я. Деканадзе. Т. Шантадзе, З. Ццехладзе...

ИСТОЧНИК KP.RU