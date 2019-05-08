2019-05-08T18:34:45+03:00
Общество

Грузинский город Кутаиси соболезнует Мурманской области в связи с трагедией в «Шереметьево»

С далекого юга на Крайний север направили памятный адрес по поводу гибели 26-ти пассажиров лайнера
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманской области 3 дня продолжается траур по погибшим на борту лайнера "Москва-Мурманск".В Мурманской области 3 дня продолжается траур по погибшим на борту лайнера "Москва-Мурманск".Фото: Виктор КОСТРОВ
Изменить размер текста:

Глубокий 3-дневный траур погрузил в подавленность многих жителей Заполярья. В каждом районе Кольского полуострова нашлись люди, чьи родственники погибли во время рокового рейса SU №1492: Печенга, Ковдор, Кандалакша, Снежногорск, Оленегорск, Мурманск...

Но мы скорбим не в одиночестве. Во многих странах бывшего СНГ выражают свои соболезнования в связи со страшным пожаром. Пожаром, который случился 5 мая на пассажирском лайнере «Москва-Мурманск» и погубил 41 пассажира (26 из них - жители Мурманской области).

Одно из самых выразительных соболезнований поступило из Грузии. Сегодня в редакцию газеты «Комсомольская правда - Мурманск» пришло послание с памятным адресом. Жители южного города Кутаиси поддерживают северян и разделяют боль нашей утраты.

- Шокированы известием о гибели мурманчан в авиакатастрофе. Шлем родным и близким погибших, горожанам Мурманска и области глубокое соболезнование. Скорбим вместе с вами. В эти тяжелые минуты для всех мурманчан мы рядом с вами. Память о погибших и в наших сердцах сохранится на долгие годы, - пишет 8 мая житель Кутаиси Шота Чхеидзе.

.

.

В свое время Шота Сергеевич проживал в столице Заполярья и теперь глубоко убежден, что «бывших мурманчан не бывает». Выражают свое сочувствие и другие жители грузинского Кутаиси: С. Микеладзе, Г. Микеладзе, М. Сванидзе, М. Григолая. П. Григолая. М. Девадзе, Я. Деканадзе. Т. Шантадзе, З. Ццехладзе...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчан и гостей города просят выстроиться в яркую алую звезду и спеть «День Победы»
Мурманский грабитель вломился в квартиру пенсионера, когда тот открывал дверь
В Кировске лиса приходит в бар у горнолыжного курорта
93 тысячи жителей Мурманской области находятся за порогом бедности
В Мурманске может появиться проспект Победы
В Кандалакшский заповедник прилетели журавли
В центре Мурманска частично обрушился фасад жилого дома
В Коле на площади установили новый светофор
В Апатитах дотла сгорела баня на базе отдыха «Экостровская»
В Мурманской области подешевел куриный суп с вермишелью
Николай Евменов назначен новым главнокомандующим ВМФ России
Борис Коган о трагедии в «Шереметьево»: «Мы будем следить за судьбой детей, в чьи семьи пришла беда»
Мурманский коллекционер ограбил 20 гаражей благодаря интернету и собирал замки как трофеи