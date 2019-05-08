2019-05-08T14:12:06+03:00
Происшествия

В Апатитах дотла сгорела баня на базе отдыха «Экостровская»

В пошлом здание уже подвергалось воздействию открытого огня, причем, неоднократно
Иван ПЕТРОВ
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Баня горела и раньше, но на сей раз, увы, все кончено - восстановить здание не получится. Хорошо еще, что люди не пострадали. Фото: hibinform.ruБаня горела и раньше, но на сей раз, увы, все кончено - восстановить здание не получится. Хорошо еще, что люди не пострадали. Фото: hibinform.ru
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Любители попариться всласть оплакивают невосполнимую потерю. А владельцы прибыльного бизнеса подсчитывают ущерб. В Мурманской области сгорела баня. Располагалась она в большом и красивом деревянном доме, на территории базы отдыха «Экостровская» в Апатитах.

Роковое возгорание произошло во вторник вечером. Банщики приложили все усилия к тому, что сбить пламя своими силами, но тщетно. Огонь распространялся по деревянному дому угрожающими темпами. Сотрудники предприятия были вынуждены обратиться к специалистам.

- 07 мая в 20:18 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение (6 человек личного состава, 2 единицы техники), - пояснили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Спасти здание не удалось. Огонь практически сравнял баню с землей, уничтожив ее до самого фундамента. К счастью, люди в ходе опасного происшествия не пострадали. Каких-либо сведений о причинах пожара пока нет.

Впрочем, по данным портала «Хибинформбюро», огонь начал распространяться вскоре после того, как сотрудники затопили печь. В тот вечер баню собирались посетить гости. На портале также сообщается, что в здании и раньше бывали пожары, но каждый раз пламя удавалось сбить. Похоже, на сей раз уйти от своей судьбы зданию не удалось...

ИСТОЧНИК KP.RU

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