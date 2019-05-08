2019-05-08T13:04:53+03:00
Экономика

В Мурманской области подешевел куриный суп с вермишелью

Правда, всего лишь на пару-тройку рублей
Иван ПЕТРОВ
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Приготовить наваристый куриный супчик в Мурманской области стало чуть проще. Ну, по крайней мере дешевле. На парочку рублей...Приготовить наваристый куриный супчик в Мурманской области стало чуть проще. Ну, по крайней мере дешевле. На парочку рублей...Фото: Мария ЛЕНЦ
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Начало весны в областном центре сопровождается ледяным ветром, снегопадом и сильными холодами. Как же усилить иммунитет или укрепить здоровье после простуды? Есть проверенное народное средство! Крепкий куриный бульон с вермишелью кого угодно поставит на ноги. По крайней мере, голод уж точно утолит.

Вот только приготовить это лакомство не так просто. Расценки на животную продукцию в Мурманской области традиционно высокие. Впрочем, как раз сейчас отмечается небольшое удешевление ингредиентов, необходимых для куриного супчика. Об этом стало известно из официального отчета службы статистики.

- Вермишель, охлажденные и мороженные куры подешевели соответственно на 1,3% и 1,1%, - сообщили в «Мурманскстате».

Особой радости, правда, такое снижение цены не вызывает. Речь идет, в лучшем случае, о нескольких рублях. По состоянию на 6 мая, вермишель стоит в среднем 106 рублей за килограмм, а курица - 161 рубль за кило. Стоит отметить, что подешевел только куриный суп «на минималках». То есть, вермишель и вареная птица в чистом виде.

Если Вы хотите сварить «прокаченный» куриный бульон, с картофелем, луком и морковью, расходы возрастут. Подорожание картошки, например, стало рекордным среди всех овощей и составило 5%. Килограмм «второго хлеба» обходится, в среднем, в 35 рублей. В случае с морковью и луком цена возросла приблизительно на один рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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