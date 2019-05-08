Мурманский коллекционер ограбил 20 гаражей благодаря интернету и собирал замки как трофеи

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-08T11:42:22+03:00

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Житель областного центра облегчил работу полицейским и следователям. Мужчина составил доказательную базу... против самого себя. Мурманчанин скопил более 20-ти замков от гаражей, которые собственноручно вскрыл и разграбил.

Серийный вор оказался еще и страстным коллекционером. Мужчина собирал трофеи на память о каждом преступлении. Удивительную историю вора-коллекционера сообщили в полиции Мурманска.

Все началось еще весной 2018 года. Как-то раз 42-летний мурманчанин просматривал интернет и наткнулся на запретный сайт. Там сообщалось, как быстро и без лишнего шума вскрыть замок на гараже. В голове у северянина созрел коварный план. Но сначала он решил потренироваться.

- После неоднократных положительных результатов отпирания опытным путем ранее купленных замков, северянин решился на незаконные действия. Для совершения краж мужчина заранее выбирал гаражи с именно такими замками, которые он научился открывать. При этом, после каждого совершенного преступления выкрученные личинки замков он забирал с собой, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Боевые трофеи мужчина бережно складывал в жестяную шкатулку, которую позже найдут у него в квартире. Общий ущерб от всех этих краж превысил миллион рублей. Северянину грозит до 5-ти лет колонии за кражу в особо крупном размере с проникновением на частную собственность.

Кстати, полицейские проделали титаническую работу, чтобы поймать воришку. На протяжение почти года они усердно патрулировали гаражные городки Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU