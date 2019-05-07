Все 9 пострадавших в ходе пожара на рейсе «Москва-Мурманск» идут на поправку

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-07T15:14:09+03:00

Пострадавшие во время авиакатастрофы в Шереметьево выздоравливают. Об этом заботятся столичные врачи. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Положительная динамика наблюдается даже в том случае, где необходима вентиляция легких

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5 мая 2019 года станет «вторым днем рождения» для 37-ми человек. Все они находились на борту злосчастного самолета SU №1492 в аэропорту Шереметьево, где вспыхнул гибельный пожар. И уцелели в ходе этой катастрофы, оборвавшей жизнь 41 человека - тех, кто спастись не успел.

Правда, 9 пассажиров из числа «спасшихся из пекла» получили ожоги и отравления угарным газом. Наибольшее опасение внушало самочувствие пациентов, которые находились в тяжелом состоянии.

Двоих таких пострадавших с ожогами отправили в хирургический центр имени Вишневского, где одного из пациентов (женщину) срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В это же медицинское учреждение отправили еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести. Оставшиеся пятеро из числа пострадавших стали пациентами других московских больниц.

- Четверо пациентов госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, среди которых один - в тяжелом состоянии и трое - в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров с состоянии средней тяжести направлен в Медцентр федерального медико-биологического агентства, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

По данным РИА, все пострадавшие пассажиры постепенно поправляются. Это касается, в том числе, и самой «тяжелой» пациентки, подключенной к аппарату искусственной вентиляции. Во всех случаях врачи отмечают положительную динамику и дают прогнозы со сдержанным оптимизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU