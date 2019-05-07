Житель Мурманска нарушил таможенные правила, привезя из Финляндии 41 килограмм сыра

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-07T13:42:34+03:00

Но поводом для «административки» послужила не столько сама кисломолочная продукция, сколько «довесок»

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Все помнят мышонка по кличке Рокфор из мультфильмов серии «Чип и Дейл»? Наверное, именно этот знаменитый персонаж стал кумиром для героя нашей заметки. Мышонок Рокфор просто боготворил сыр, вот и житель Мурманской области ради этого кисломолочного лакомства совершил неосмотрительный поступок. Северянин привез из Финляндии несколько кругов отборного пахучего сыра, которые потянули, в общей сложности, на 41 килограмм.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет - норма по вывозу составляет 50 кило. Проблема в том, что это не все товары, которые нашлись в багажнике автомобиля. Помимо милого сердцу сыра, мужчина прикупил и другие продукты.

Общий вес в итоге составил без малого 65 килограммов, так что с лишними товарами пришлось расстаться на границе «КПП Салла». Вдобавок, мужчина заплатит небольшой штраф за превышение нормы ввоза. Произошло это во время первомайских праздников. Статистикой за «горячий» период таможенники поделились сегодня.

- Таможенными инспекторами МАПП Борисоглебск, Салла и Лотта в минувшие праздничные выходные возбуждено 46 дел об административных правонарушениях (в прошлом году - 35), - сообщила пресс-секретарь мурманской таможни Анна Свешникова.

Список изъятых товаров не блещет оригинальностью: рыба, мясо, молоко, кефир, сливки, а также корма для собак и кошек. Попала в этот список и различная бытовая химия: стиральные порошки, отбеливатели, средства для мытья посуды. Неизменной популярностью среди северян пользуются также алкоголь и табак из Скандинавии.

ИСТОЧНИК KP.RU