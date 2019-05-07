В Мончегорске опрокинулся самолет-амфибия ЧЕ-22 - пострадал пилот

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-07T12:33:03+03:00

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Очередное происшествие в сфере полетов, связанное с Мурманской областью. На сей раз, к счастью, без жертв. Опасный случай произошел на этот раз не в Москве, а непосредственно в Заполярье.

Под Мончегорском попало в аварию воздушное судно - легкий самолет-амфибия «ЧЕ-22». Воздушная лодка опрокинулась и буквально встала на дыбы в результате ошибки пилотирования. Как это произошло, пояснили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В ночь на 7 мая пилот самолета-амфибии, приписанного к базе отдыха, решил протестировать летательный аппарат. Летчик вывел «ЧЕ-22» на озеро Лумболка, покрытое льдом, и начал скользить, постепенно набирая скорость и проверяя работу двигателей. Вот только погодных условий мужчина не учел - на озере уже образовались полыньи...

- Шасси летательного аппарата попали в проталину, в связи с чем было повреждено крыло. Попытки взлета пилот не производил, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Впрочем, даже если бы мужчина попытался, подняться в воздух ему бы не удалось. Воздушная лодка опрокинулась носом вперед, получила вмятины и другие повреждения. Прибывшие на место спасатели незамедлительно эвакуировали пострадавшего.

Летчик доставлен в больницу. К счастью, серьезных травм пилот не получил - его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU