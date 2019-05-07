У девятерых пассажиров рейса Москва-Мурманск оказались дни рождения в мае

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-07T09:39:53+03:00

В горящем самолете погиб 41 человек. Фото: скриншот видео

5 мая разделил жизнь тысяч людей на "до" и "после"

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Те пассажиры, кто выжил в горящем аду самолета Москва-Мурманск 5 мая, говорят, что теперь у них два дня рождения. А вот многие люди из тех, кто волею судеб оказался в тот день на борту, действительно родились в мае.

Виктор Афанасьев - 10 мая (выжил), Марина Власова - 13-го, Татьяна Гринберг - 25-го (выжила), Сергей Кузнецова - 8-го (выжил), Олег Молчалов - 16-го (выжил), Михаил Савченко - 26-го (выжил), Александр Сороколит - 17-го, Антон Тупичкин - 9-го, Алиса Федорова - 23-го.

Сейчас многие родные погибших и пострадавших из Мурманской области уже прилетели в Москву. Тех, кто потерял близких, ждет генетическая экспертиза.

Напомним, власти Заполярья обещали помочь тем, кого коснулась трагедия. Они получат выплаты, также не должны будут платить за поездки в эти дни и проживание в столице. Всего в самолете было 78 человек, погиб 41.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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ИСТОЧНИК KP.RU