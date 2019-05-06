2019-05-06T21:26:28+03:00
Общество

Открыт счет для пожертвований семьям погибших рейса Москва – Мурманск

Деньги собирает благотворительный фонд «Русфонд» по просьбе врио главы Заполярья Андрея Чибиса
Елена МОЛОДЦОВА
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Фото: Правительство Мурманской областиФото: Правительство Мурманской области
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Авиакатастрофа в аэропорту «Шереметьево» стала болью не только для родственников и друзей погибших и пострадавших, но и для каждого жителя Мурманской области. Напомним, жесткая посадка Sukhoi Superjet унесла жизни 41 человека, среди которых 26 северян. Мурманчане протянули руку помощи землякам, в чей дом нежданно-негаданно ворвалась беда – одни предложили возить родственников в аэропорт бесплатно, другие попросили открыть счет для пожертвований.

- По просьбе врио губернатора Заполярья Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Русфонд» открыт специальный счет. Комиссия за перевод не взимается. Перевести посильную сумму в помощь пострадавшим можно через Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо в поисковой строке приложения «Шереметьево» или «авиапроисшествие» и выберите услугу «Пожертвование пострадавшим в авиапроисшествии Шереметьево» и введите сумму пожертвования, - информируют в правительстве Мурманской области.

Для перевод средств через банкоматы или офисы Сбербанка воспользуйтесь реквизитами:

Наименование организации: Благотворительный Фонд «Русфонд»

Р/с 40703810238000013975

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7743089883

КПП 771401001

БИК 044525225

ОГРН 1097799029580

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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