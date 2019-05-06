На острова к северу от Мурманской области доставили кабель и бетон для нового аэродрома СФ
Человек всегда стремился одержать победу нас жестокой природой. Блестящий пример - хорошо освещенные и обустроенные базы в ледяной Арктике. В распоряжении нашей страны тоже имеется такой вот «уютный уголок» в царстве вечной зимы. Находится это техническое чудо на безлюдных островах к северу от Мурманской области.
База «Арктический трилистник» располагается на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Основной корпус уже возвели, но строительство инфраструктуры продолжается. Необходимо оборудовать военный аэродром для Северного флота. Причем, уникальный - рассчитанный на все капризы арктической погоды и любые сезоны.
Недавно завершился важный этап в этом нелегком деле. На архипелаг доставили строительные материалы, необходимые для воплощения смелой задумки.
- Теплоход доставил на остров около 9 тысяч тонн строительных грузов, в том числе, бетонные плиты и электрический кабель. На сегодня готовность аэродрома составляет 70 процентов. Планируется, что аэродром сможет круглогодично принимать летательные аппараты всех видов, - сообщает пресс-служба Северного флота.
Судно, с помощью которого проводилась доставка груза, называется «Витус Беринг». Такое наименование теплоход получил в честь знаменитого датского путешественника, который исследовал Арктику.
ИСТОЧНИК KP.RU