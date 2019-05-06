На острова к северу от Мурманской области доставили кабель и бетон для нового аэродрома СФ

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-06T17:50:05+03:00

В районе базы "Арктический трилистник" то и дело курсирует спецтехника с радиолокаторами. Еще бы, ведь там строят новый аэродром. Фото: пресс-служба Северного флота

Объем груза составил без малого 9 тысяч тонн, а его отправку на Землю Франца-Иосифа поручили «Витусу Берингу»

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Человек всегда стремился одержать победу нас жестокой природой. Блестящий пример - хорошо освещенные и обустроенные базы в ледяной Арктике. В распоряжении нашей страны тоже имеется такой вот «уютный уголок» в царстве вечной зимы. Находится это техническое чудо на безлюдных островах к северу от Мурманской области.

База «Арктический трилистник» располагается на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Основной корпус уже возвели, но строительство инфраструктуры продолжается. Необходимо оборудовать военный аэродром для Северного флота. Причем, уникальный - рассчитанный на все капризы арктической погоды и любые сезоны.

Недавно завершился важный этап в этом нелегком деле. На архипелаг доставили строительные материалы, необходимые для воплощения смелой задумки.

- Теплоход доставил на остров около 9 тысяч тонн строительных грузов, в том числе, бетонные плиты и электрический кабель. На сегодня готовность аэродрома составляет 70 процентов. Планируется, что аэродром сможет круглогодично принимать летательные аппараты всех видов, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Судно, с помощью которого проводилась доставка груза, называется «Витус Беринг». Такое наименование теплоход получил в честь знаменитого датского путешественника, который исследовал Арктику.

ИСТОЧНИК KP.RU