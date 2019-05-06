Врачи сражаются за жизнь двоих северян, пострадавших в пожаре на борту самолета «Москва-Мурманск»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-06T15:54:42+03:00

Двое из пострадавших в ходе авиакатастрофы жителей Мурманской области нуждаются в интенсивном лечении, которое обеспечивают в одной из московских больниц. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Александр ГЛУЗ

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Не будет преувеличением сказать, что за минувшие двое суток взоры большинства россиян устремились в сторону Заполярья. Многие сочувствуют от всего сердца северянам, которые попали в ужасную авиакатастрофу. Большинство погибших в ходе пожара на борту самолета «Москва-Мурманск» 5 мая - именно жители Заполярья.

Это 26 человек от общего числа жертв аварии, унесшей жизнь 41 пассажира. Вдобавок, некоторые из выживших северян получили травмы: ожоги, отравления угарным газом и другие повреждения. Несколько человек, судя по всему, в тяжелом состоянии. Такое впечатление складывается в ходе ознакомления с очередным отчетом о последствиях пожара.

- Двое пострадавших находятся в больницах, за их жизни борются врачи, делается все возможное, - сообщил в соцсети врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил также, что жители Заполярья принимают деятельное участие в чужой беде. Многие предлагают бескорыстную помощь. Неоднократно поступали инициативы по поводу открытия благотворительного счета.

Все собранные деньги будут отправлены жителям Мурманской области, которые потеряли своих близких во время пожара в Шереметьево. Так необходимый сейчас «краудфандинг» начнется уже в ближайшие дни. Глава региона принял решение об открытии соответствующего благотворительного счета.

ИСТОЧНИК KP.RU