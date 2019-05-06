2019-05-06T15:54:42+03:00
Общество

Врачи сражаются за жизнь двоих северян, пострадавших в пожаре на борту самолета «Москва-Мурманск»

Родственники погибших получат материальную поддержку через благотворительные сборы
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Двое из пострадавших в ходе авиакатастрофы жителей Мурманской области нуждаются в интенсивном лечении, которое обеспечивают в одной из московских больниц. [снимок носит иллюстративный характер]Двое из пострадавших в ходе авиакатастрофы жителей Мурманской области нуждаются в интенсивном лечении, которое обеспечивают в одной из московских больниц. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Не будет преувеличением сказать, что за минувшие двое суток взоры большинства россиян устремились в сторону Заполярья. Многие сочувствуют от всего сердца северянам, которые попали в ужасную авиакатастрофу. Большинство погибших в ходе пожара на борту самолета «Москва-Мурманск» 5 мая - именно жители Заполярья.

Это 26 человек от общего числа жертв аварии, унесшей жизнь 41 пассажира. Вдобавок, некоторые из выживших северян получили травмы: ожоги, отравления угарным газом и другие повреждения. Несколько человек, судя по всему, в тяжелом состоянии. Такое впечатление складывается в ходе ознакомления с очередным отчетом о последствиях пожара.

- Двое пострадавших находятся в больницах, за их жизни борются врачи, делается все возможное, - сообщил в соцсети врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил также, что жители Заполярья принимают деятельное участие в чужой беде. Многие предлагают бескорыстную помощь. Неоднократно поступали инициативы по поводу открытия благотворительного счета.

Все собранные деньги будут отправлены жителям Мурманской области, которые потеряли своих близких во время пожара в Шереметьево. Так необходимый сейчас «краудфандинг» начнется уже в ближайшие дни. Глава региона принял решение об открытии соответствующего благотворительного счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На острова к северу от Мурманской области доставили кабель и бетон для нового аэродрома СФ
Мурманчан зовут собраться в память о погибших в пожаре в "Шереметьево"
Погибших в «Шереметьево» Евгения и Софию Новиковых похоронят в Крыму
Глава Ковдорского района Сергей Сомов: «Семье Риты Данилкиной обязательно поможем»
В Мурманскую область прилетели лебеди
Коллеги хирурга, погибшего на самолете «Москва-Мурманск»: Евгений навещал маму
Мурманчане предложили бесплатно возить в аэропорт близких пассажиров рейса Москва-Мурманск
Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в Шереметьево, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка
На дороге Кола – Серебрянские ГЭС водитель улетел в кювет и уснул
Администрация Североморска: «Списков пока нет, но мы готовы помогать»
В Полярных Зорях спасают лосенка, но волонтерам не хватает денег на молоко
На трагедии с самолетом Москва-Мурманск пытаются нажиться мошенники
В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево
Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту
"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"