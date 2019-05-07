2019-05-07T10:33:54+03:00
Происшествия

В Мурманске пьяная девушка на микроавтобусе врезалась в столб, оставила госномер и уехала

Авария произошла у школы на глазах у сторожа
Мария ПАШЕНКОВА
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Горе-водитель так торопился уехать с места аварии, что забыл госномер. Фото: vk.com/murmansk_dtpГоре-водитель так торопился уехать с места аварии, что забыл госномер. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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"Вы номер не потеряли?" - иронизируют в соцсетях мурманчане над аварией, случившейся утром 5 мая у школы №20 на улице Баумана в Мурманске.

Здесь в забор у школы врезался красный микроавтобус. Водитель поспешил скрыться с места аварии, да так торопился, что забыл госномер.

- Он в течении часа пытался руками вытолкать машину, сама видела, потом приехала зеленая буханка и помогла. И они спокойно уехали, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Оксана Юрьева.

Все произошло на глазах женщины-сторожа школы. С ее слов, за рулем микроавтобуса сидела девушка, а мужчина был на пассажирском сидении. Оба были нетрезвы.

На место вызвали сотрудников ГИБДД, но они приехали уже когда нарушители скрылись. Их поиск ведется. При этом мурманчане уже заметили подозрительный помятый микроавтобус красного цвета в одном из дворов на проспекте Кольский у дома №135. И предполагают, что это и есть попавшая в ДТП машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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